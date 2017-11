2. Kui mees juhib autot rahulikult ja turvaliselt. „Nii mugav on sõita mehega, kes tõesti hoolib minust ja mu turvalisusest,“ leiab vastaja. „Minu arvates näitab see head iseloomu.“

Kas sa teadsid, et võid olla naise jaoks erutav lihtsalt sellega, et teed õhtul süüa, käärid nööpsärgi käised üles või oled autoga sõites osav manuaalkäigukasti kasutama? Redditi lõimes paljastasid sajad naised terve rea selliseid meeste mitteseksuaalseid käitumisviise, mis võivad täiesti ootamatult iha tekitada. Maxim valis välja 20 parimat vastust, mille esitame siin lühendatud kujul.

4. Kui mees räägib kirglikult sisuliselt eimillestki – aga asjadest, millest ta hoolib.

5. Kui mees hoiab oma sõrmeküüned lühikesena (ja küünealused puhtana).

6. Tõsine keskendumine. „Armastan seda ilmet kuti näol, kui ta püüab midagi välja mõelda,“ pihib keegi naisterahvas.

7. „See seksikas vaikne naer ja kukla kratsimine hetkedel, kui nad tunnevad end pisut närvilisena või piinlikult,“ hindab järgmine.

8. Kui mees jalutab koos daamiga ja hoiab sealjuures kätt kaitsvalt tolle selja keskel.

9. „Õhkan ja imetlen sind, kui sa naeratad. Oh ...“

10. Kui mees näitab end kaitsjana, hoides naisega koos jalutades kõnnitee sõiduteepoolsesse serva.

11. Isalikkus ja selle väljanäitamine lastega suheldes.

12. Kui mehel on osavad käed ja ta suudab erinevate tööriistadega parandada asju x, y ja z. „Ja see, kuidas ta on tehtavale keskendunud, on kõige suurem erutaja .... vähemalt minu jaoks,“ õhkab meeste käsitööd hindav naine.

13. Daamile otsavaatamine temaga suheldes. Eriti siis, kui ümberringi on terve hulk teisi ilusaid tüdrukuid.

14. „Mees, kes juhib päriselt autot, kasutades sidurit ja kõiki käigukasti käike – ning sealjuures kuulab mootori häält ja teab selle järgi, kas vahetada käiku alla- või ülespoole. Armastan seda.“

15. Kui mees särki seljast võttes tõmbab seda kukla poolt üle pea.

16. Kui mees pärast duši all käimist ringi jalutab, endal vaid dressipüksid jalas. „Nii värske ja puhas,“ õhkab Redditi naiskasutaja.

17. „Kui mees on tähelepanelik. Näiteks saadad mulle lambist sõnumi, ütlemaks, et mõtled mulle. Või vastuseks millelegi, mis ma lahku minnes ütlesin. Kui mul juba oli sinu vastu teatav huvi, siis selline asi paneb pea ringi käima“.

18. Kui mees aitab naisele mantlit selga.

19. Kui mees sirutab end, särgi tagaosa kerkib ja paljastub kerge pragu.