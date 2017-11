Kui sa oled kunagi autos ööbinud, siis tead või aimad ilmselt järgnevat: kõige mugavam on öö mööda saata spetsiaalses voodiga matkaautos, kuidagi on võimalik magada väikebussis või allalastud tagaistmetega universaalkerega autos.

* Pakiruumiosa uue tugipõhja väljasaagimiseks aseta lihtsalt pakiruumi põhjamatt vineerile ja lase pliiatsil ning tikksael käia. Tagavararatta kättesaamiseks tasub meisterdada luuk.

(Imgur)

* Et salongi tagaossa enam-vähem ühtlast voodipõhja ehitada, tuleb rohkem nuputada ning mõõta, mõõta ja veelkord mõõta. Kõige olulisem on korralik tugiraam. Ka siin on hea lõigata vineeri sisse mõned luugid, et saada panipaiku pisema matkaträni jaoks.

(Imgur)

(Imgur)

* Valmis magamisplatvorm tuleks katta vildiga.

(Imgur)

* Katteporolooni on hea lõigata elektrisaega.