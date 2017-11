Projektiauto taastamine on sageli aeganõudev väljakutse, mille lõpuniviimine võib kesta aastaid. Aga tänu videomonteerimise võimalustele ei pea me alati vaatama tunde ja tunde või isegi päevi üht pikka filmi, nägemaks auto valmimist. Popularmechanics märgib, et käesoleval juhul näeme ühe fantastilise Porsche 911 RSR-i valmimisprotsessi vaid nelja ja poole minutiga.

Austraalia juutuuber (Home Built by) Jeff surus lühikesse videosse kokku 18 kuud tööd Porsche taastamise kallal. Sealjuures sisaldab video ülevaadet kõigist töödest, näiteks interjööri restaureerimine ja roostest vabanemine.

Tõsi küll, Jeff tunnistab, et allolevas videos ei jõuta siiski kõigi töödega päris lõpule – mootor ootab veel paigaldamist. Aga see on ilmselt vaid sekundite küsimus.