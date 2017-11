Delish.com on ikka omadega natuke sassis, kui ütleb alltoodud roa kohta, et see on üks „hullumeelselt lihtne argipäeva õhtusöök“. Nimelt võtab selle valmistamine ka parimal juhul neli ja veerand tundi! Ja ilmselt sobib toit seega valmistamiseks a. kodukatadele ja kodujukudele või b. neile, keda ei morjenda, et õhtusöögi saab pärast väsitavat ja nälgatekitavat tööpäeva alles kella 22 paiku. Aga igatahes võtab retsept suu vett jooksma ja ÕL Mehele soovitab võtta selle näiteks laupäeva või pühapäeva plaani. Või kiirendada küpsetamisprotsessi.

Koostisosad

1/3 tassi pluss veel 2 sl oliiviõli