Jõulud ja kingituste aeg on kohe-kohe ukse ees ning võid mõtiskleda, mida küll armsatele inimestele kinkida. Sulle tundub, et neil on kõik olemas, kuid soovid siiski neid millegi meeldivaga üllatada?

Kaup24.ee ekspertide hinnangul leidub vähe inimesi, kellel on kõik võimalikud esemed juba olemas või kellele miski ei meeldi. Suurepäraseks jõulukingiks on koosveedetud aeg ning mis võiks olla toredam, kui seda aega lõbusalt sisustada.

“Kuigi mulle meeldib väga kingitusi teha, siis tundub tihti, et kõik kingid on juba tehtud ning miskit uut ja põnevat pähe ei turgata. Sellisel juhul tasub valida personaalne ja sentimentaalne kink, mis ei jäta kedagi külmaks,” soovitab kaup24.ee turundusjuht Rauno Kristjan.

Meenuta koosveedetud aegu

Olete sõbraga palju koos reisinud, ent pilte ja videoid sellest on vähe ning ka mälestused hakkavad tuhmuma? Mälestuste värskendamiseks on tänasel päeval suurepärane ja originaalne viis kinkida armsale inimesele CubicFun 3D-pusle.

Kas olete külastanud Eiffeli torni, imetlenud Notre-Dame katedraali või teinud selfisid Pisa torni või Buckinghami palee ees? Või unistab Sinu sõber hoopis Taj Mahali, Big Beni, Vabadussamba või Brooklyni silla külastamisest?

Valides kingituseks 3D-pusle võimaldad sõbral ilusaid aegu meenutada või hoopis uusi ägedaid sihtpunkte plaanidesse võtta. Kena pusle jääb sõbrale ilusaks mälestuseks, mida hiljem võimalik pilkupüüdvaks sisekujunduselemendiks muuta.

Lisaks sellele on huvitav kinkida erinevaid maailmakaarte, millele on märgitud külastatud riigid ning unelmate sihtkohad, kuhu kahekesi plaanite minna. Selline kingitus on väga eriline ning motiveerib teid mõlemaid oma unistuste reiside tarbeks varakult aega ja raha varuma.

Anna põhjust sagedamini kokku saada

Kas veedad väga suure osa oma vabast ajast sõpradega? Sellisel juhul on praktiline ja nutikas kinkida midagi, mis teile koosviibimisel rõõmu pakuks. Üheks selliseks on kahtlemata kokteilide valmistamiseks mõeldud šeiker, mille abil valmivad saavad kokteilid valmis eriti lihtsalt. Kingi oma sõbrale äge šeiker ning teie koosviibimised muutuvad hetkega tunduvalt lõbusamaks ja maitseteküllasemaks.

Lisaks sobib sellise kingituse juurde valida lõbusad jää külmutamiseks mõeldud kotid või alused, mille abil jooke veelgi kaunimaks on võimalik muuta. Kokteiliõhtule sobib ideaalselt mõni põnev lauamäng. Põnevust tekitav lauamäng meelitab sageli sõpru iganädalasele lauamänguõhtule. Enne lauamängu valimist tasub aga veidi maad uurida, millised mängud sõbral juba olemas on ning millist tüüpi lauamänge ta ise eelistab.

Kui vahel tundubki, et kõik kingitused on kingitud ning kingisaajal on kõikvõimalikud esemed kodus olemas, siis tasub veidi aeg maha võtta ning mõelda, mis oleks eriti originaalne ning kordumatu kink. Kindlasti tasub sel aastal kõik vajaminevad jõulukingid just kaup24.ee e-poest soetada, sest kaup24.ee e-poe tootevalik on tõeliselt lai ning hinnad mõnusalt soodsad.