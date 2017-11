Äsja kirjutasime, et naiste jaoks võib muuhulgas olla väga erutav selline väike ja lihtne asi, kui mees keskendunult süüa teeb. Tuleb välja, et naistele läheb meeste kokkamis- ja toiduhobi isegi sedavõrd peale, et suurema huvi mehe vastu tekitab isegi see, kui tolle kohtingusaidi profiilis on mõni selleteemaline märksõna.

Kõik armastavad guacamole´t, seda maitsvat Mehhiko päritolu avokaadokastet, mida võib panna röstsaiale või mille sisse kasta maisikrõpse, märgib Men’s Health. Aga ilmselt ei teadnud sa kuni tänase päevani, et see imeline roog võib isegi aidata sind naistega kohtingule pääseda.

Veebitutvumise teenusepakkuja Zoosk kammis läbi 3,7 miljonit profiili ja leidis, et kui mainida seal toitu, siis tõuseb šanss sõnumit saada. Täpsemalt: kui profiil sisaldab sõna guacamole, siis kasvab vastav tõenäosus lausa 144%.