Pikanäpumeeste jaoks on see kant puhas paradiis – öö varjus mõne kalli neljarattalise minemaveeretamine on tänapäeval käkitegu, nagu selgub politsei poolt avalikuks tehtud videost. Vähem kui minut, ei ühtegi näpujälge ja oledki oma mersust ilma! Homme lähed restorani jalgsi ...

Lääne-Midland, mis hõlmab ka Birminghami linna ning selle satelliitküla, nooblit Solihulli, on üldiselt rahulik kant. Birmingham on elanike arvult Londoni järel suuruselt teine linn Inglismaal ning tuntud ülikoolilinn, Solihull tuntud disainikeskus ja peenete restoranide ala. Kõikjal Lääne-Midlandi jõukamates rajoonides valitseb mõnus vaikelu ja tänavatel vuravad nooblid autod.

Inglismaa Lääne-Midlandsi politsei tegi internetis avalikuks kaamerasalvestise, millest on näha, kuidas autovargad Solihulli nooblis linnajaos vähem kui minutiga varastavad Mercedese, autot sealjuures näpuga puutumata. Ometi on paar lihtsat võimalust autot nii lolli varguse eest kaitsta.

Politsei poolt avalikustatud videost on näha, kuidas kaks autovarast võõras koduaias vaid minutiga hõivavad uue Mercedes-Benzi, võimendades autovõtme signaali, avades ühegi puudutuseta uksed ja autoga lihtsalt minema sõites.

Saksamaa autoklubi ADAC tegi 2016. aastal eksperimendi, katsetades juhtmevabade võtmete signaali võimendamist paljudel autodel. Toona langesid rünnaku all 24 sõidukit 19 tootjalt, mis võimaldasid mitte ainult uksi avada, vaid ka autoga ära sõita.

Lääne-Midlandi ärandamise juhtumis on tegu sarnase „tööõnnetusega” – sama signaal võimaldab avada nii auto uksed kui selle käivitada. Seega ei ole varastel vaja teha muud, kui kinni püüda konkreetse auto signaal, seda oma vastuvõtjast pingida ning ... minema sõita.

Ei aita, kui oled oma puldiga eemal

Signaali võimendamine toimib ka sel juhul, kui auto omanik istub sõidukist eemal majas teleka ees, võtmepult taskus. Võtmevaba käivitusega pult saadab autole signaali ka siseruumidest. Kui see on piisavalt lähedal, et signaali on „kosta”, siis saab seda ka võimendada ning autouksi saab avada ilma, et peaks puldi nuppu vajutama.

Autovaraste käsutuses olev seade koosneb kahest osast: ühega püütakse kinni autovõtme signaal, ja saadetakse see edasi auto juures olevale „valepuldile”.

Lääne-Midlandsi politsei avalikustas video, et panna kõigile südamele: moodsa auto puhul saab omanik paari lihtsa, ehk pisut totrana ja vanamoelisena tunduva lisaliigutusega oma sõidukit kaitsta.

1. Võtme võib panna külmikusse või plekkpurki, kui jabur see mõte ka ei tunduks

2. Teeninduses käies tuleb auto tarkvarauuendused igal juhul ära teha

3. Kui auto kutsutakse ootamatult teenindusse, tuleb kutsele reageerida

4. Kobakas roolilukk on alati abiks, autot ei saa minutiga varastada!