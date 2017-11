AskMen kinnitab, et need kõhulihaste harjutused on abiks küll, aga kui sa tahad saada kiiremas korras nagu peitliga voolitud kõhtu, siis on treeneritel selleks paar head nõuannet. Suurem osa neist käib köögis toimetamise kohta.

Pole vahet, kui kõvasti sa jõusaalis rassid. Kõik need istessetõusud, plankingud ja muud harjutused – kogu see värk, mis paneb kõhu pööraselt põlema – ei muuda midagi. Sa ei saa iial lahti sellest põrgulikult kangekaelsest rasvakihist, kui sa ei muuda oma söömisharjumusi.

Aga olulisim on see, et kõrge glükogeeniindeksiga süsivesikud aitavad kaasa valgusünteesile ja sisenevad kiiresti vereringesse, stimuleerides insuliini eritumist, mis viib uute lihaste moodustumisele. Ka kiirendavad süsivesikud treeningute vahel taastumist.

Rasva kaotamiseks on head kiudainerohked süsivesikuallikad nagu Rooma salat, brokoli, spargel, Brüsseli kapsas ja lillkapsas.

2. Treeni hommikuti

Hommikuti treenimisel on sageli üks oluline põhjus: nii saab trenni kähku ja juba päeva alguses „kaelast ära“. Aga ühtlasi kiirendab see ainevahetust ning kalorite põletamist terve päeva vältel.

Ka on hommikune trenn hea ettekääne haarata suur tass kohvi. Uuringud on näidanud, et trennieelne kohv parandab vereringet ja keskendumisvõimet ning vähendab lihasvalu.

3. Söö ... palju

Kõhurasva kaotamiseks tuleks tõepoolest mõelda rohkem söömisele. Hommikusöök, lõuna ja õhtusöök, vahele tervislikud suupisted. Terve päeva vältel söömine ei lase kehal rasva salvestada ja kaloreid konserveerida, selle asemel püsib su ainevahetus kogu päeva jooksul töös.

Spetsialistide soovitus: kohe hommikuse trenni järel laksa üks valgukokteil, tund aega hiljem söö üks korralik valke, rasvu ja süsivesikuid sisaldav hommikusöök, kaks tundi hiljem söö uuesti ja enne magamaminekut võta vadakuvalku.

Viimase soovituse üks põhjuseid on see, et nii ei teki öösel vajadust külmkapi juurde hiilida. Lisaks on põhjuseks see, et magades toimub kasvuhormooni saatmine vereringesse ja valgusüntees, need aitavad lihastel taastuda ja kasvada.

4. Nädalavahetused on kokkamiseks

Kui sa palju sööd, siis pead ka palju süüa valmistama. Spetsialistid soovitavad näiteks pühapäeviti võtta kätte üks põhjalik kokkamispäev ja valmistada ette terve nädala tervisliku toidu menüü.

5. Joo palju vett