Tarkvaras leidub turvavigu, mis on häkitavad. Ning on ka selliseid turvavigu, mis ei vajagi häkkimist – lihtsalt koputa uksele ja palu end sisse lasta. Apple’i macOS High Sierra on just seesugune, märgib Wired .

„Turvaviga on võimalik ära kasutada juhtudel, kui kasutaja arvutil on root-õigustega konto, millele ei ole parooli seadistatud,“ teatas RIA.

Oma konto kaitsmiseks peaks arvuti kasutaja RIA teatel veenduma, et tal on root-kasutaja parool seadistatud ja see on piisavalt tugev. Juhul kui see parool puudub, saab selle lisada administraatori õigustes, kui sisestada Terminali järgnev käsklus: „sudo passwd -u root“. Seejärel tulekski sisestada ja kinnitada uus turvaline parool.

Apple on probleemi tunnistanud, kinnitanud, et see saab kiiresti lahendatud ja juba töötatakse vastava tarkvarauuenduse kallal.