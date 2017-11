Pole lihtne käsitleda üle aisa lööva elukaaslase teemat. Ühelt poolt võiks ju öelda, et see on kõige konkreetsem ja kuivem viis suhet lõpetada – ta pettis, selge, mäng läbi. Liigume edasi, kirjutab FHM. Aga nagu enamiku inimese psüühikat puudutavate asjade puhul, ei ole ka siin asi nii lihtne. Petmine toob kaasa terve emotsionaalsete traumade müriaadi ning seda nii petetule kui petjale endale. Aga kuidas märgata, teha kindlaks ja veenduda, et teinepool tõepoolest sulle sarvi teeb?

* Erinevate allikate teatel kipub suur osa suhteväliste afääride harrastajaist „kõrvalt panema“ just esmaspäeviti. Tundub segadusttekitav, aga siin mõte sees. See päev on ju kõige vähem ilmselge, kas pole? Võiks ju eeldada, et petmised toimuvad reedeti kuskil baari tagaruumis, aga ei. Palju lihtsam on üle aisa lüüa, kui su teinepool on veendunud, et sa oled kontoris. Niisiis: kui kahtlustad, et elukaaslane petab, siis tee talle esmaspäeva hommikul tööle üllatusvisiit. Või helista sinna ja uuri, kas ta on kohal.

* Kas partner on sinu arvates viimasel ajal kuidagi tundeliselt tähelepanelikum? Teeb sulle kingitusi? Muutub häbelikuks, kui samaga vastad? See võib viidata süütundele.