* Asfaldist saab teed ehitada palju kiiremini kui betoonist ja ehitatav teelõik on seega lühemat aega liiklusele suletud.

* Asfalt on musta värvi, sest see koosneb valdavalt naftatõrvast (bituumen).

Need huvitavad küsimused on esitatud Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“. Kuidas vastati?

* Asfalt on ehitusmaterjalina odavam kui betoon. See on ilmselt olulisim põhjus.