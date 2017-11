Seelikud on tõeliselt naiselikud riideesemed, mistõttu võiks iga naine aeg-ajalt kelmikat ja figuuri kaunistavat seelikut kanda.

Seelikud on mugavad ja kaunid ning tegelikult sobib üks kena seelik igale naisele, olenemata tema pikkusest, volüümikusest või vanusest. Loomulikult tuleb enne seeliku ostmist veidi ringi vaadata, et soetada just enda jaoks see kõige täiuslikum mudel. Hiljem, kui oled juba endale sobiva seelikulõike leidnud, on valiku langetamine eriliselt lihtne.

Seelikult valides tuleb arvesse võtta oma figuuri.

Pirnikujuline keha

Meeste jaoks on sellise kehakujuga naised vaimustavad ning teistes eevatütardes tekitavad pirni-kujulise kehaga naised suisa kadedust. Eriti hästi sobivad sellisele naisele A-lõikelised seelikud, mis laia puusa veidi peidavad. Lisaks soovitame valida põlvede kohal lõppeva pikkusega seelikuid. Kindlasti ei tasu taolise kehakujuga naistel valida endale sääremarja kõige jämedamal kohal lõppevaid seelikuid ega ka liialt kitsaid või lühikesi seelikuid.

Sportlik keha

Sportliku keha puhul tasub eelistada drapeeringuid, mis muudavad Su kehakuju hetkega naiselikumaks. Lisaks tasub alakehal katsetada erinevate värvidega ning kanda seeliku juures ümmarguse või südamekujulise kaelusega pluuse.

Liivakella-kujuline keha

Enamiku naiste unistus. Sellise kehakujuga naistele sobivad pea kõik rõivad, mistõttu ei tohiks endale hästi istuvate rõivaste leidmine kuigi palju muret valmistada. Kena seeliku juurde tasub sobitada ka mugavad ja pilkupüüdvad kontsakingad.