Kleit on kahtlemata kõige naiselikum riideese. Pole midagi kaunimat kui ilmuda erinevatele pidudele ja koosviibimistele elegantses kleidis. Kuid milline kleit millisele pidustustele valida, et alati stiilne ning pilkupüüdev välja näha?

Klassikalisele koosviibimisele klassikalise kleidiga

Kui oled minemas ametlikumale peole või luksuslikule pidustusele, siis tuleks valida pikk klassikalise lõikega kleit. Vastavalt etiketile peaks kleit ulatuma sellisel üritusel maani ning kergelt kingi varjama. Tänasel päeval ei ole vajadust valida enam tumedates toonides kleit, populaarsed on ka ekstravagantsema värvitooniga mudelid. Ning kuigi naised soovivad silma paista, siis ei tasuks endale antud peole liialt sügava dekoltee ega paljude glitrite ja kaunistustega kleiti valida. Loomulikult on ka luksuslikud peod üsna erinevad – ametlikumal koosviibimisel tuleks valida tagasihoidlikum ning väljapeetum kleit, veidi lõbusamal ning hoogsamal peol on lubatud ka vallatum kleit. Kindlasti tuleb kleidi juurde ka ehteid hoolega valida ning ehtimisega mitte liialt hoogu sattuda. Lisaks ehetele võiksid hoolitseda ka kauni soengu ning laitmatu meigi eest.

Milline kleit valida kokteilipeole?

Naised satuvad tihti segadusse, kui saavad kutse mõnele kokteilipeole. Kokteilikleidi valimine ei ole aga sedavõrd lihtne ning konkreetne – pööra tähelepanu kleidi pikkusele, see võib olla maksimaalselt paar-kolm sentimeetrit üle põlve, mitte rohkem ning kindlasti võiks kokteilipeokleit olla värvilistes värvitoonides. Kokteilipeole sobivad ka erinevad lõbusa välimusega kostüümid ja seelikud ning pilkupüüdvad detailid. Kõige olulisem on taolisel peol vältida liialt ametlikke, pikki ning konkreetseid rõivaid. Kokteilipeol on omal kohal kõrged kontsad – mida peenemad on kingad, seda graatsilisemalt Sa tantsupõrandal pilke püüad.

Veidi hirmutavad stiilipeod

Saades kutse mõnele teemapeole, tuleb enne sobiva kleidi valimist veidi iseendaga nõu pidada. Teemapeod on ju tegelikult väga lõbusad ning sobiva riietuse valimine võiks sellest lähtuvalt olla eelkõige julge ning silmapaistev. Stiilipeod on heaks näiteks, kuidas pidulised ise sündmust loovad ning oma lugupidamist korraldaja vastu üles näitavad. Seetõttu tunne ennast vabalt ning vali äge riietus, mida tavaolukorras kanda ei saaks.