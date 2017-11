Siseuksed on uksed, mille paigaldame siseruumidesse, täpsemalt erinevate tubade eraldamiseks. Kuna tänasel päeval on siseuste valik ääretult lai, siis peaks natuke mõtlema ja kaaluma, milliseid eelistada. Siseuste valimisel on oluline soetada kvaliteetne toode, mis sobiks ühtlasi ka kodu või kontori üldise stiiliga. Muuhulgas on võimalik valida puidust, vineerist, lamineeritud või suisa klaasist uks.

Puidust valmistatud uksed rõhutavad naturaalsust ning on oma välimuselt äärmiselt klassikalised ja lihtsad. Puidust siseuksed loovad koju armastust ja rahu ning need on eriti sobilikud heledates toonides majapidamistesse. Puidust uste suureks plussiks on asjaolu, et need ei lähe kunagi moest ning neid on väga lihtne sobitada isegi modernsesse koju.

Vineerist ustel on pehme ja särav pind, mis sobib eriti hästi minimaalse kodu sisekujundusega. Tootmisel kasutatakse naturaalset puitu ja vineeri, mis hiljem erinevatesse toonidesse värvitakse. Vineerist uksi on suurepärane sobitada nii mööbli, seinte kui kodu üldise stiiliga.

Lamineeritud uksed on kaetud naturaalse puidust tekstuuriga. Need on eriti kerged, mugavad ja ökonoomsed ning lamineeritud uksed ei vaja ka erilist hooldust. Lisaks on lamineeritud uksed vastupidavad ning taluvad hästi niiskust. Seetõttu on lamineeritud uksed paljude perede seas populaarseks valikuks.

Klaasist siseuksed pakuvad tõelist silmailu. Enamasti valitakse klaasist siseuksed kontoritesse, mille eesmärgiks on pakkuda vaba õhustikku ning muuta ruumid võimalikult valgusküllaseks. Klaasuksed ongi eriti sobilikud muidu hämaratesse ruumidesse. Klaasuste suurimaks plussiks on asjaolu, et klaasist uks muudab ruumid näiliselt avaramaks.

Sõltuvalt isiklikest eelistustest võivad siseuksed olla suurepäraseks interjöörilahenduseks, mis muudavad kodu hubaseks ja kauniks. Uksed võivad olla ka kokkukäivad või libisevad – seda kõike vastavalt erinevate inimeste soovidele ja eelistustele. Kindlasti tasub endale valida kvaliteetne uks, mis teeniks pikki aastaid ning mis oleks ka aastate möödudes kena ja pilkupüüdva väljanägemisega.