„Kuna Eestimaal päikest napib, siis eelistavad eestlased käia talvel ikka soojamaareisidel. Peamised sihtkohad on Kanaari saared, ennekõike Tenerife, aga ka Egiptus ja Dubai,“ ütleb Reisieksperdi turundusjuht Evelin Rannama. „Ka meie müüme päikesereise selgelt rohkem. Talvesihtkohtadest on müügimahu poolest number üks Egiptus, selle järel Kanaari saared,“ nendib ka reisibüroo Go Travel turundusjuht Anu Vane.

„Päikesereiside müük kasvab iga aastaga ja rannapuhkus on Eesti inimeste hulgas eelistatuim talvise puhkuse veetmise viis. Samal ajal on märgata ka suusareiside populaarsuse kasvu. Kui varasematel aastatel eelistas 80 protsenti reisijatest soojamaareise ja 20 protsenti suusareise, siis eelmisel talvehooajal kasvas suusapuhkuse valinud reisijate arv 27 protsendini,“ nendib Estraveli turundusdirektor Airi Ilisson-Cruz.