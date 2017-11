8. detsembril paiskab Amazon Prime eetrisse autosaate „The Grand Tour“ teise hooaja avasaate. Ainult internetis nähtav sari on võrreldes esimese hooajaga teinud läbi mõne muutuse: eelarve on suurem, testisõitjad kuulsamad. Aga vaatajanumber ei pruugi küündida isegi eelmise hooaja tasemele.

Veel mõni kuu tagasi tundus „The Grand Tour’i“ uue hooaja tulevik tume: Richard Hammond vedeles murtud kontidega haiglas ning Jeremy Clarkson pidi end pikalt kuulsuse painest ravima. Meedia arutles avalikult, kes või mis võiks asendada neid kahte käilakuju? James May üksinda jääks ehk veidi lahjaks.

Nagu selgub, ei ole kuldne kolmik kuskile kadunud. Hammond naeratab jälle, Clarkson on jalul ning May hoiab südikalt nende tempot. Ka sarja üldine ülesehitus on jäänud samaks, ehk siis jätkatakse vanade heade „Top Geari“ stampidega: omavaheline näiline konkurents, huumor, rasked teed, telk, publik ...

Salapärane Stig ei ilmuta end aga teiselgi hooajal, tema asemel teevad tõelise sõidutöö ära tuntud profid, kes ekraanil oma näoga esinevad. Kui uue hooaja õrritusklipi põhjal otsustada, on tänavu üheks testisõitjaks endine Vormel 1 äss Mark Webber. Ka saab aimu, mis autodega uut hooaega sisustatakse.

Veel vingem eelarve ... vähem vaatajaid?

Kui „The Grand Tour’i“ sarja esimene hooaeg tehti hoomamatu, 180 miljoni euro suuruse eelarvega, siis uude hooaega on kuuldavasti veel enam raha sisse taotud. Mis täpselt saab olema juba praegu maailma kõige kallima TV sarja („TV“ mööndustega) eelarvelisa, pole teada. Aga küsida need mehed oskavad.

Huvitav, kas see küsimine on mõnes mõttes nagu kompensatsioon publiku põhjustatud kannatuste eest? Täpsemalt, selle eest, et „The Grand Tour“ on saanud heiterite kõnepruugis hüüdnimeks „Flop Gear“, publiku vähesuse tõttu?

Amazoni hittsarja vaatajanumbrid jäid kunagisele „Top Gearile“ rohkem kui poole võrra alla – 2016. aasta detsembris, mil esimene hooaeg hullumeelse käraga sisse sõitis, kogunes „GT-le“ vaatajaid ühe kuu jooksul vaid 2,4 miljonit. Võrdluseks: 2015. aastal eetrisse läinud viimane „TG“ episood sai 5,8 vaatajat ... ühe õhtuga.