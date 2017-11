Keskmist kasvu reljeefkirjadega proofilpudel, sildil meresed motiivid. Erkvalge vaht täidab kolmandiku klaasist, püsib kaua ja haakub kena vahumustrina ka klaasiseintele. Õlle värvus - kirkalt helekuldne. Aroom on õrn, leebelt magusalt linnaseline.

Esmamekk on kerge, suisa vesisevõitu ja õrnalt mõrkjas. Keskmaitse muutub pehmelt magusaks, suisa veidi läägekski. Lõppmaitse taastab õnneks oma mõrkjuse, lisandub ka lihtne hapukas noodike. Järelmekk kaob üsna kiirelt, jättes vaid melonitaolise magusa järelfooni.

No kuulge, kui see on IPA, siis olen mina Rooma paavst. Bitterina pole ta kah mingi tegija ... sihuke regular bitteri alamliigi üsna mõttetu esindaja.