Tänasel päeval on looduslikud ja ökoloogilised tooted äärmiselt populaarsed, seega näeme ikka rohkem ja rohkem erinevaid kosmeetilisi tooteid, mille pakendil sõna “ökoloogiline” või “looduslik” silma paistab. Ekspertide sõnul on inimesed looduslikke kosmeetikavahendeid kasutades veel skeptilised ning ei usu, et need võivad anda sama häid tulemusi kui erinevad keemilisi elemente sisaldavad tooted. Mis on aga peamised looduslikku kosmeetikat puudutavad müüdid?

Müüt nr 1: orgaanilised kosmeetikatooted ei ole tõhusad

See ei vasta kindlasti tõele. Looduslikul kosmeetikal ei ole küll kohest tulemust, ent see-eest on tulemus tõhus ja pikaajaline. Luksuslikel ning keemilisi ühendeid sisaldavatel kreemidel on efekt üsna kiirelt märgatav, ent seda tänu silikooni sisaldusele. Silikoon täidab kortsud ning nahk näeb selle tulemusena ühtlasem välja. Lisaks on kreeme, mis jätavad nahale kileja kihi, mis muudab naha koheselt ühtlaseks ning siledaks. Looduslikud kosmeetikatooted vajavad aga aega ja kannatlikkust – esimesed positiivsed muutused on märgatavad harilikult alles kahe esimese kasutusnädala pärast. Tulemused on aga kauakestvamad ning tõhusamad.

Müüt nr 2: orgaanilised ja naturaalsed kosmeetikatooted on üks ja see sama

Ka see müüt ei vasta tõele. Ei tasuks loota, et orgaanilise kosmeetikatoote kõik koostisosad on 100% naturaalsed. Kõige sagedamini on looduslikes kosmeetikatoodetes üks naturaalne koostisosa, milleks on harilikult vesi. Samas on orgaanilised kosmeetikatooted valmistatud looduslikest taimeekstraktidest, mis ei sisalda ei säilitusaineid ega parabeene. Seetõttu tuleb lugeda tähelepanelikult orgaaniliste ja looduslike kosmeetikatoodete koostisosasid veendumaks, mil määral need tegelikult looduslikke koostisosasid sisaldavad.

Müüt nr 3: orgaaniline kosmeetika ei sisalda keemilisi lisaaineid

Ei vasta samuti tõele. Kõik oleneb orgaanilise kosmeetika sertifikaatidest. Mõned sertifikaadid nõuavad, et kosmeetikatoode koosneks vähemalt 95% orgaanilistest ühenditest ning seejuures võivad ülejäänud 5% olla kunstlikud ained. Siiski tuleb meeles pidada, et igasugust keemiat ei tasu karta. Mõnikord võivad keemilised lisaained olla äärmiselt tõhusad ja kasulikud. Väga suur osa keemilistest lisanditest on tegelikkuses valmistatud looduslikest materjalidest – näiteks on erinevad emulgaatorid valmistatud teraviljadest või kookospähklist.