E-poed on ilmselt üheks 21. sajandi parimaks leiutiseks. Enam ammu ei ole meil tarvis pikki tunde erinevates kaubanduskeskustes seista ning endale sobivaid tooteid valida. On ju teada, et kui kaubavalik on liialt suur, siis osutub otsuse langetamine keeruliseks ning lahkutakse ilma midagi soetamata.

Loomulikult on e-poodide puuduseks asjaolu, et tooteid ei ole võimalik eelnevalt selga, jalga ega nahale proovida. E-poodide suurimaks plussiks on võimalus soovi korral tellitud kaup mugavalt tagastada ning kulutatud raha pangaarvele tagasi saada. Seetõttu on ääretult populaarseks muutunud ka parfüümide ja kosmeetikatoodete e-poest soetamine. Kindlasti tasub erinevaid tooteid e-poest soetades eelnevalt veidi parem kodutöö ära teha ning ühe ja teise eseme kohta põhjalikult infot otsida.

Väldi ebausaldusväärseid kaupmehi

Erinevad sooduspakkumised meelitavad kliente tooteid soetama, kuid kindlasti tuleks olla mõne e-poega veidi ettevaatlikum (eriti juhul kui tellid antud e-poest tooteid esmakordselt). Eelnevalt tuleks kindlaks teha, et tegu on turvalise ostukohaga. Näiteks pakuvad paljud e-poed järele tehtud parfüüme ja kosmeetikat eriti suurte sooduspakkumiste raames. Pahaaimamatud kliendid võivad taoliste sooduspakkumiste õnge minna ning on kaupa kätte saades ääretult pettunud, lisaks ei pruugi hiljem olla võimalik tooteid tagastada ning oma raha tagasi saada. Seetõttu tasub erinevate e-poodide tausta uurida. Näiteks on kõige lihtsamaks mooduseks sisestada e-poe nimi otsingumootorisse ning lugeda arvustusi ja hinnanguid. Taoline eeltöö on oluline, sest nii saad kindel olla, et tellid kvaliteetse toote ning soovi korral on Sul võimalus toode tagastada ning raha kiiresti tagasi saada.

Valikut aitavad langetada väga täpsed tootekirjeldused

Kõik tootjad meelitavad meid just enda tooteid soetama. Kuid mismoodi siis lõplik valik langetada? Siinkohal tasub süveneda erinevate toodete kirjeldustesse. Kuna e-poodides kaupa tellides pole võimalik ühe või teise tootega tutvust teha, siis tuleks lugeda ekspertide hinnanguid, klientide tagasisidet ning täpseid tootekirjeldusi. Näiteks on parfüümide juures välja toodud, milliste isikuomadustega inimestele üks või teine toode sobib. Introverdid soovivad enamasti eelkõige neutraalseid ja soojemates toonides kosmeetikatooteid ning parfüümide puhul eelistavad nad kergeid ja veidi magusamaid aroome. Samal ajal armastavad ekstraverdid tugevamaid parfüüme ning rohkem värve ja sädelust. Erinevad hinnangud on lõpliku valiku langetamisel sageli ääretult suureks abiks.

Otsingute hõlbustamiseks

Tänasel päeval on parfüümide valik tohutult rikkalik. Isegi sama brändi kindlal tootel on mõne detaili erinevusega parfüüme, mis üksteisest tugevalt erinevad (nii võid kogemata tellida endale täiesti vale toote). Seetõttu tee kindlaks parfüümi või kosmeetikatoote täielik nimetus. Kui Sa ei ole nimes aga täiesti veendunud, siis loe taaskord tootekirjeldusi, kus on isegi välja toodud parfüüminoodid ja põhilised aktsendid. Tegelikult on tavakaupluses lõhnade valimine tunduvalt keerulisem kui kirjelduste põhjal otsuse langetamine. Põhjus selleks on väga lihtne – ninal on keeruline juba rohkem kui viie erineva lõhna eristamine. Mistõttu tuleb ka tavakauplustes lõhnu valides korduvalt käia, et ühe ja teise tootega põhjalikult tutvust teha ning endale sobilikud parfüümid välja valida. Tootekirjeldusi lugedes saame aga ülevaate tunduvalt kiiremini ning endale sobivad lõhnad on võimalik kordades kiiremini välja selekteerida. Juhul kui soovid veel kinnitust, võid minna tavakauplusesse, et ühes või teises väljavalitud lõhnas täiesti kindel olla.

Valikut aitab suuresti lihtsustada ka e-poodides leitavad hinnangud ja klientide tagasiside. Lisaks on võimalik toodete kohta infot leida erinevatest blogidest ja vlogidest ning otsitav toode kõige tavalisemasse otsingumootorisse sisestada.

E-poes ostlemise eelised

Lisaks suurele aja säästmisele on e-poes ostlemisel veel mitmeid suuri plusse. Enamasti on e-poodide hinnad tavakaupluste hindadega võrreldes tunduvalt soodsamad. Põhjus selleks on äärmiselt lihtne – e-poodide ülalpidamiskulud on tunduvalt madalamad, kuna e-poed ei pea rendipinna eest tasuma ning töökollektiiv on tunduvalt väiksem. Nii on ka e-poodides toodete juurdehindlus oluliselt madalam. E-poed palju sagedamini erinevaid sooduspakkumisi, mille käigus muidu hinnalised tooted märksa soodsama hinnaga on võimalik soetada. Lisaks on e-poodide kaubavalik tunduvalt rikkalikum ning oste võimalik sooritada mugavalt ja kiirelt kodust lahkumata.

Kui kahtled endiselt, kas e-poest kosmeetika- ja parfüümitoodete ostmine ennast ära tasub, siis kinnitame, et vastus on jaatav. Kindlasti nõuab e-poes ostude sooritamine küll mõningast eeltööd, ent seda vaid selleks, et hilisemalt toodete kvaliteediga rahul oleksid ning vajadusel oma raha tagasi saaksid. Kui eelnev kodutöö tehtud, võid kindel olla, et saad kvaliteetse toote kiirelt ja mugavalt ning tagatipuks veel eriliselt soodsa hinnaga.