USA ettevõte Under Armour leidis, et hea saapatallamaterjal võiks olla midagi sellist, mille muster kestab paaritonnise kandja all tuhandeid kilomeetreid ning seda liikumiskiirustel sada ja enamgi kilomeetrit tunnis.

Maxim märgib, et saapad nimega Under Armour Fat Tire Govie SE Boot kannavad taldu, mis on valmistatud ehtsatest Michelini rehvidest. Tänu GTX-voodrile on talvised matkasaapad täiesti veekindlad ning eriti pöörane on paelasüsteem nimega „Boa“ – keeratava ketta abil on võimalik pingutada või lõdvendada terastrossist saapapaelu.

Meie valuutas jääb saabaste hind 200 euro kanti ja lähemalt saab neid uurida siit.