Kodumaine mängustuudio Creative Mobile, kelle resümees ilutsevad juba mobiilsed hittteosed „Drag Racing“ ning „Nitro Nation“ frantsiis, on käed löönud 20th Century Foxiga, et tuua nutiseadmetele seriaalil „The X-Files“ põhinev mäng.

„The X-Files: Deep State“ on mõistatusi täis detektiivimäng, kus mängija kehastub FBI agendiks, kes koos oma paarilise Dale’iga müstilisi juhtumeid lahendama peab. Teos ilmub 2018. aasta esimeses kvartalis, et tähistada nii teleseriaali 11. hooaja algust, kui ka selle üleüldist 25. aastapäeva. „The X-Files: Deep State“ on tasuta mäng, mis sisaldab mikromakseid ning see ilmub nii Apple’i kui ka Google Play poodides ja ka Facebookis.

Psst, väike vihje kodumaalastele – eestlastest Androidi kasutajad võivad tegelikult juba praegu Google Play poe riiulitele nuhkima minna ja teose alla laadida!

Vaata ka teose esimest õrritavat treilerit!