Öeldakse, et õnneliku abielu saladus pole midagi keerulist – tuleb lihtsalt abielluda õige inimesega. Aga mismoodi sa seda tead, et oled leidnud õige naise, kellele sõrmus sõrme panna? Art of Manliness on võtnud kokku viis lihtsat tunnust.

Perekond kasvatas sind selliseks, nagu sa oled, ja sõbrad oled valinud ühiste väärtuste ja huvide järgi. Kui naisele nad ei meeldi ja naine ei meeldi neile, siis võib see viidata, et sul jääb armastusest pimestatuna temas miski selline märkamata, mida kõrvaltvaatajad näevad.

3. Sa ei tunne, et tahaksid temas midagi suuremat muuta

Mingeid erinevusi ja konflikte on igas suhtes. Aga kui sa näed temas midagi sellist tõsiselt olulist, mida tahaksid, et ta enda juures kindlasti muudaks, siis on see ohumärk. Inimesed muutuvad harva ja abielu ei ole ka mingi imerohi.

4. Ta on su parim sõber

Füüsiline veetlus ja keemia on suhtes muidugi üliolulised. Aga suhte selgroog on tugev ja südamlik sõprus. 40 aasta pärast olete mõlemad pehmed, kortsus ja langenud libiidoga. Hallina hoiabki teid koos sõprus. Kas sa tahad temaga võimalikult palju aega koos veeta? Kas temaga on hea isegi koos tuludeklaratsiooni täita? Kas sa tunned, et võid ja tahad temaga kõigest rääkida? Kui jah, siis paistab, et ta on tõesti see õige.

5. Mõte temaga abiellumisest ei hirmuta sind üldse

Kui kõhkled ja kahtled, et kas otsus on ikka õige, siis pole asi õige. Aga kui sa ei tunne käimahakkamisest kuni kihluse ja hiljem pulmapäevani just tema osas mingeid kõhklusi ega muret, siis paistab, et oled leidnud õige inimese.