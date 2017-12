Daily Mail vahendab veebilehe Quora arutelu selle kohta, kuidas üks või teine inimene on kogemata läinud valele lennule. Samuti räägiti lugusid sellest, kuidas piloodid lennates eksivad.

Üks mees rääkis, kuidas tal õnnestus valele lennule minna, kui ühest ja samast väravast juhatati inimesi kahte erinevasse lennukisse, kirjutab Daily Mail. Et ta oli sattunud valesse õhusõidukisse, mõistis mees aga alles siis, kui lennuk hakkas liialt vara maanduma. Niisiis oli ta jõudnud oma sihtkohast 1300 kilomeetri kaugusele.

Teine reisihuviline meenutas aga, kuidas ta sattus Bahreini asemel Kuveiti. Tema lugu on aga veel uskumatum – ta oli astunud küll õigesse lennukisse, kuid piloot lendas valesse kohta!

Kolmas jutustas, et läks valesse lennukisse, kuid õnneks selgus eksimus enne, kui õhusõiduki uksed suleti.

Neljas meenutas aga, kuidas vahetult enne lendu Ateenast koju Londonisse vanemad tülitsesid ning mõlemad olid ähmis. Poeg aga, vaatamata võrdlemisi noorele eale, tajus ära, et midagi on valesti. Näiteks oli ohumärgiks see, et stjuardessid ei rääkinud sõnagi inglise keelt ning see ei olnud kuidagi loogiline Londonisse suunduva lennu puhul. Selgus, et lennuk hakkab lendama Venemaale. Õnneks sai perekond õigel ajal lennukist lahkuda.