Eesti elektriautode turg kasvab, olenemata riigipoolse otsese rahalise toe puudumisest ning „teise käe” särtsukad lähevad järjest paremini kaubaks. Seekord võtame luubi alla maailma kõige müüduma elektriauto Nissan Leaf käekäigu Eestis. Alates 2012. aasta aprillist on Eestis kokku müüdud 380 elektriautot Nissan Leaf. Ning ehkki võiks arvata, et särtsukate omanikud soovivad tavaautode omanikest eristuda ja eelistavad ekstraerksaid värve, siis võta näpust! – kõige populaarsemad värvid on ikka valge ja must. Henri Daum, Nissan Nordic Europe turundusjuht aitab meil teemasse süvitsi minna. Näiteks selgub, et Eestis on Nissan Leaf’e registris arvel koguni 423 ning meie teedel sõidab ka 21 e-NV200 elektrikaubikut.

Kes ostavad Eestis Nissan Leaf’e?

Peamised ostjad saab täna jagada kahte kliendigruppi. Firmad – taksofirmad ja mõni muu ettevõte, mis soovib eristuda ja näidata välja öko/tehnika kuvandit. Elektriauto/öko/tehnika fännid. Kui olid riiklikud toetused, siis oli tavakliendi profiil selgelt välja joonistunud: Nissan Leaf oli äärelinnas või linna lähedal eramajas või ridaelamus elava pere lemmik. Osteti peamiselt pere teiseks autoks. Väga paljudes peredes sai aga teisest autost kiirelt pere esimene auto. Kasutatud Nissan Leaf läheb kaubaks enamasti eraisikutele. Elektriauto eelistest on järjest rohkem inimesi aru saanud. Autol on pikk garantii ning esimese generatsiooni „lahjem” akupakk laseb päevased sõidud linnas muretult ära teha. Kasutatud Nissan Leaf on algaja elektriautoomaniku jaoks suhteliselt kindla peale minek, kui osata jälgida teatud asju.