Elu viib meid vahepeal kokku inimestega, keda me silmaotsaski taluda ei suuda. Mõnikord viib elu meid aga nende inimestega kokku lausa nii, et oleme sunnitud neile jõulukinke tegema. Olgu siis tegu näiteks elukaaslase juhmi noorema venna või selle su paksu onuga, kes rääkides su näole sülge pritsib. Redditis on arutatud küsimuse üle, millised võiks olla head nõmedad kingitused, mida kinkida nõmedatele inimestele. Muidugi on selliste kinkide tegemine inetu ... aga omamoodi lõbus on sellele vähemalt mõelda.

1. Eneseabiraamat „Kuidas mitte olla idioot“

2. Eriti kange apteegideodorant