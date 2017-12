Kas oled üks neist õnnetutest meestest, kel hakkas pea kiilaks jääma juba enne 30. sünnipäeva? Nagu sellest varajasest juuste kaotamise needusest veel vähe oleks, ütlevad teadlased nüüd, et see viitab ka suuremale südamehaiguste ohule. Elu pole õiglane, märgib BroBible Mirrorit vahendades.

India UN Mehta kardioloogia ja teadusuuringute keskuse instituudis võrreldi 790 alla-40-aastast südame-veresoonkonna haigusi põdevat meest 1270 samasse vanusegruppi kuuluva tervemehega. Uuringus osalejaile anti hindeid vastavalt nende kiilanemisele ja juuste hallinemisele. Ühtlasi tehti neile kardiogramm, südame ultraheli, vereproovid ja südame pärgarterite uuring. Teadlased avastasid, et südamehaigusi põdevad mehed kannatasid tervetega võrreldes märksa tõenäolisemalt ka varase kiilanemise all ning neil oli ka rohkem halle juukseid.

Selgus, et päriliku kiilanemise all kannatavatel meestel oli südamehaiguste risk sellest vabadest meestest 5,6 korda suurem ja varakult hallipäiseks minevatel meestel 5,3 korda suurem.

Hirmutavamgi on avastus, et juuste olukord võivad südamehaiguste riskile viidata rohkemgi kui ülekaal. Ülekaaluliste meeste südamehaiguste risk on nimelt 4,1 korda suurem kui normaalkaalulistel.