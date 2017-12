Mõned usuvad armastusse esimesest silmapilgust, teised aga naudivad mõnd aega suhet, enne kui nendivad, et on partnerist tõsiselt sisse võetud. Allpool jagab veel üheksa meest oma kogemust selle hetke kohta, mil neile jõudis kohale – see naine on See Õige.

Kohe kui prints Harry ja Meghan Markle teatasid kihlumisest, tahtsid uudishimulikud teada: kuidas ja millal sai kuninglik kõrgus aru, et USA näitlejanna on „see õige“.

1. „See kõlab küll pateetiliselt, aga samal hetkel, kui teda nägin, sain aru, et see on tüdruk, kellega tahan veeta kogu oma ülejäänud elu. Ta raputas mul tervituseks kätt ja nii oligi. Veensin kolm kuud teda endaga kohtingule tulema. Nüüd oleme üle nelja aasta abielus olnud.“ Seth (34)

2. „Ärkasin keset ööd palavikuga. Enesetunne oli vastik. Naine oleks võinud koju minna. Olime kuu aega käinud. Ainult ühe kuu. Aga ta ärkas üles ja hoolitses mu eest. Ükski tüdruk polnud varem näidanud sellist kannatlikkust ja südamlikkust. Tundsin, et ta on eriline.“ Matthew (32)

3. „Reisisime mööda Euroopat, suhe oli kestnud vast aasta ringis ja ma sain aru, et ta ei käi mulle pinda. Ta tahtis teha samu asju, mida minagi. Ja mina tahtsin teha samu asju, mida temagi. Kui sa saad kellegagi koos mõnusalt reisida, siis on see nagu kindel viide, et ka kogu ülejäänud värk temaga läheb samuti hästi.“ Daniel (29)

4. „Ma ei teadnud, et tema on see õige. Arvasin, et on, aga kes saaks olla 100% kindel? ma kuidagi lihtsalt palusin teda naiseks, lootes, et asjad lähevad kuidagi paika. Aga kui nägin teda altari ees, siis ütlesin endale: „Vau, see oli väga hea valik“. Brett (31)

5. „Meil oli kolm kuud kaugsuhe. Mida rohkem teineteisest eemal olime, seda rohkem vihkasin seda. Seda rohkem tahtsin olla koos temaga. Seda rohkem tundusid kõik teised tüdrukud mu kodulinnas temaga võrreldes igavad.“ Ken (24)

6. „Kui tüdruk su sõpradele muljet avaldab, siis peab ta olema eriline. Mu sõbrad kohtusid temaga pooleks tunniks ja kirjutasid mulle kohe, et ma ei tohiks seda asja küll kindlasti nässu keerata. Saatsin neile ülestõstetud pöidla emotikoni ja olen sellest ajast peale kahekordselt vaeva näinud, et kõike õigesti teha.“ Rob (25)

(Pixabay)

7. „Ühel ja samal kuul mind koondati, pidin korterist välja kolima ja kaotasin pereliikme. Mul ei läinud miski hästi. Mu tüdruksõber oli kogu selle aja minu jaoks olemas ja tegi kõik, mida suutis, et tunneksin end paremini. See oli ainus, mis aitas sellest karmist ajast üle saada.“ Max (31)

8. „Teadsin, et ta on minu jaoks see õige ja et tahan temaga abielluda, aga tahtsin näha, mida mu vanemad arvavad. Läksime kõik koos nädalavahetuseks puhkusele ja selle lõpus ütlesid mu isa ja ema, et ma paneks talle sõrmuse sõrme, enne kui on liiga hilja. Nädal hiljem tegin seda. Kuuletun juhistele päris hästi.“ Dan (28)