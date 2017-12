Kui sa kogud marke, siis on ilmselt suurim võimalik hobiga seotud vigastus see, kui lõikad terava paberiservaga endale sõrme. Mõned hobid on aga märgatavalt ohtlikumad ja näiteks kaljuronimine võib halval juhul ka surmaga lõppeda.

Eelmisel suvel harrastas Brian Koralewski USAs Utahi osariigis asuvas Little Rock Canyonis kaljunukil V6 raskusastme ronimist. Eemal töötas tema videokaamera, kirjutas Popularmechanics. Ühel hetkel murdus mehe käte all kaljust suur tükk ning mõlemad kukkusid koos alla.

Umbes 150-kilone kivikamakas kukkus osaliselt Koralewski jalale, aga mees väljus rängast õnnestusest eluga ja isegi suuremate vigastusteta. Tal murdus pindluu ja kõõlus sai rebestada, aga siiski suutis kaljuronija omal jalal jõuda umbes 400 meetri kaugusele pargitud autoni ja ise haiglasse sõita.

Kui oled nõrganärviline, siis ei maksa allolevat suhteliselt õnnelikult lõppenud õnnetuse videot vaadata.