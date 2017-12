Alates 15. detsembrist jõuab Eestis poelettidele limiteeritud kogus Darth Vaderi kujundusega tähesõdade teemalisi robottolmuimejaid, mis teevad kodu automaatse koristamise lõbusaks vaatepildiks.

Lisaks mustale tolmuimejale jõuavad Eestisse ka valged rünnakrühmlased (stormtrooper) kujundusega robottolmuimejad, mida jagatakse alates 1. detsembrist kingiks vastava QLED teleri ostu korral.



Tähesõdade kujunduse ja häälega robottolmuimejad on võimelised lisaks koristamisele suhtlema kultusfilmidest tuntud lausete ja häältega. Eestis jõuab Euronicsi kauplustes müüki vaid 50 Darth Vaderi disainiga tolmuimejat, mis on tähesõdade fännidele kindlasti unistuste jõulukingitus. Uus robottolmuimeja on Eestiski juba populaarsust saavutanud õhukese Powerbot Slimi edasiarendus.



“Nüüd on tõelistel filmisõpradel võimalus endale hankida temaatiline robotabiline, mis lisaks koristamisele ka suhtleb,” ütles Samsung Eesti juht Toomas Tiits. “Kindlasti pakub seade lisaks sellele, et koristamisele ei tule enam aega pöörata, palju rõõmu ka näiteks lastele.”



Tähesõdade robottolmuimejal on spetsiaalne nurgakoristaja, mistõttu saab see tolmu ja prügi hõlpsasti kätte ka seina äärest ja toanurkadest. Lisaks saab vaid 97 mm kõrgune tolmuimeja tõhusalt koristada kitsastest ja madalatest kohtadest.



Robottolmuimejat saab seadistada ja kontrollida traadita interneti abil ka nutifoniga. Tolmuimejat on võimalik kaugjuhtida, sättida koristama vastavalt ajaplaanile ning vaadata seadme koristusajalugu.

