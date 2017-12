„Võid pärast trenni küll olla higine, aga see ei tähenda, et sa peaksid vältima ilmselt et oma elu kõige paremat seksi,“ kinnitas uroloog ja seksuaaltervise spetsialist Jamin Brahmbhatt Men’s Health’ile .

Hea trenn kiirendab vere liikumist su kehas. Sealhulgas, jah, paljunemisorganites. Kuna veri voolab pärast trenni mööda keha juba reipamalt, siis võib väikemees tavapärasest korralikumalt paisuda. Küll võib see endaga kaasa tuua selle, et orgasm saabub varem – mis tähendab, et partner vajaks veidi lisatähelepanu. Parim on sellest seisukohast seks 15-60 minutit pärast trenni.

3. Saad põletada veel kaloreid

Olgem ausad, õnnetuseks ei asenda seks korralikku trenni, kuna kaloreid kulutatakse vähem. Aga iga seksiminut võib kaotada veel kaks ekstra kilokalorit energiat.

4. Sa võid tunduda naisele tavapärasest veelgi veetlevam

Mingil põhjusel tunnevadki osad naised tõmmet meeste poole, kes veidike lehkavad. Tõenäoliselt on põhjuseks see, et higist õhkub trenni käigus tekkinud testosterooni hõngu. Ja nii tundub mees isasem.