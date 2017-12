Tänavu on videomängutööstuses äärmiselt populaarseks saanud battle royale nime kandev žanr, mille eripära seisneb selles, et ühele alale asetatakse suur hulk inimesi, nende kätte antakse relvad ning seejärel kästakse madistada seni, kuni järgi on ainult üks. „Fortnite Battle Royale“ on üks sellistest mängudest.

Ei Egertil ega Andril pole piisavalt raha, et endale „PlayerUnknown's Battlegrounds“ osta. Õnneks on Epic Gamesi „Fortnite'i“ battle royale mängulaad täiesti tasuta! Kas see on sama hea (või ehk paremgi), kui paljude poolt palavalt armastatud (kõnaluse žanri vaieldamatu liider) „PUBG“?