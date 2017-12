Ükskõik, kui hästi mees oma partnerit ka ei tunneks, on väga levinud, et naise seksuaalseid reaktsioone tõlgendatakse valesti ja ka pooljuhuslikke värinaid või ohkeid peetakse orgasmiks. Veelgi halvem on lugu siis, kui mees usub, et viib naist korrapäraselt lõpuni, aga tegelikult naine hoopiski teeskleb. Ning pidev seksuaalne rahuldamatus võib lõppeda suhtele väga halvasti. AskMen otsis ekspertide abiga vastuseid küsimustele, kuidas saada aru, et naine teeskleb orgasmi, kui sage see nähtus on, kas ka mehed teevad seda ning mida tuleks mehel ette võtta, kui ta arvab, et naine suurt O-d näitleb?

Kuidas aru saada, et see oli võltsorgasm?

Pornofilmidest jääb mulje, et orgasm on nagu mingi teatrietendus. Tegelikult sõltuvad vastavad füüsilised reaktsioonid väga palju konkreetsest inimesest. Sageli esinevad tahtmatud lihaste kokkutõmbed: näiteks kõverduvad varbad, käed ja sõrmed, selja kaardutõmbamine, lõualuude kokkusurumine – ning ühtlasi ka vererõhu tõus ja südame töö kiirenemine, mis toob kaasa raskema hingamise ja õhetuse. Mõned märgid on puhtalt visuaalsed: näiteks võivad häbememokad orgasmi puhul tumedamaks muutuda ja kliitor märgatavalt suuremaks tursuda.