"Te teadmised on väga kehvad," ütleb professor tudengile.

"Aga kas teie mäletate kõike, mida kunagi õppisite?" küsib üliõpilane.

"Arvan, et teie küsimustele suudan vastata küll," vastab õppejõud.

"Veame kihla! Aga arvestades meie erinevat materiaalset olukorda, teeks nii, et kui mina ei vasta teie küsimusele, maksan ühe krooni, teie aga 25!"

Vana professor on nõus.

"Kuidas nimetatakse looma, kellel on neli pead, 26 silma ja kolm jalga?"

"Ei tea, võtke 25 krooni!" ütleb professor. "No ja mis loom see siis on?"

"Mis seal ikka, ma olen sõnapidaja," vastab rahulikult tudeng, "siin on üks kroon!"