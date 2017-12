Tõmblukud, pandlad, nööbid. Tootja jaoks hea koht, kus kokku hoida. Tulemuseks on mantlid ja kotid, mis kiiresti koost lagunevad. Otsi neilt detailidelt lugupeetud nimesid nagu RiRi ja YKK või mängi nendega natuke, veendumaks, et need on ikka vastupidavad.

Kangas. Vaata silte: mida rohkem sisaldab kangas hääldamatuid koostisosi, seda vähem peaks see riidetükk maksma. Kui tegu pole just spordirõivaste ja spetsiaalmaterjalidega.

Konstruktsioon. Jälgi väli- ja siseõmblusi. Mida kenam koostetöö, seda paremaks võib pidada kvaliteeti.

Mustrite kokkusobivus. Mustreid on keerukas omavahel joonduma saada, aga kui rõiva eest nõutakse kõrget hinda, siis peab see olema tagatud. Näiteks kui ruudud või triibud õlgadel või taskute juures omavahel ei klapi, siis näitab see, et riidetükk on kiiruga valmistatud.

Aga millistele rõivastele kipub stiiliteadlikum mees kulutama raha rohkem, kui need tingimata väärt on?

Mõõduülikond

Muidugi on uhke kanda ülikonda, mis on kohandatu täpselt sinu kehakujule ja istub su seljas paremini kui ükskõik milline muu rõivas. Vähemalt seni, kuni hakkad tegema sporti. Või lõpetad sporditegemise.

Kalleid ülikondi müüakse kinnitusega, et saad seda kanda vähemalt kümme aastat. Paraku on nii, et inimese keha muutub ja ka maitsed muutuvad.

Et saada korralikust kangast ülikonda, tuleks varuda vähemalt paarsada eurot. Ideaalis võiks taskus olla isegi umbes 500 ringis. Aga rohkem pole tingimata tarvis kulutada. Ka võiks sildilt otsida Euroopa päritolu. Näiteks Rumeenias õmmeldud ülikond on märksa taskukohasem kui Savile Row oma, aga selle kvaliteet ei pruugi olla kehvem.

(Pixabay)

Kellad

Luksuskell on nagu luksusauto – seda ei osteta mitte mõistuse, vaid südamega. Müüjad väidavad, et kallis ajanäitaja on investeering, aga sisuliselt kõik kallimad käekellad kaotavad väärtust juba sel momendil, kui oled selle randmele asetanud. Ka ei pruugi need olla kes teab kui funktsionaalsed. Ka Titanic oli insenerikunsti ime, aga põhja läks ikkagi. Luksuskellale on odavamaid ja lihtsamaid, aga siiski ägedaid alternatiive.

Kui vaja on, et kell oleks täpne, siis tasub hankida taskukohase ja levinud kvartsmehhanismiga kell. Kui sulle meeldib mehhaaniline ajamõõtja, siis ei pea sa ka selle soetamiseks tingimata majale hüpoteeki panema. Lihtsalt vaata kellasid, mille peale pole kirjutatud „Valmistatud Šveitsis“.

Vingeid Jaapani mehhanismiga kellasid saab ka vähema kui kuupalga eest. Seiko, Edifice ja Orient teevad üsna sama korralike käekellasid kui šveitslased ja hind on hoopis teisest klassist.

(Pixabay)

Teksarõivad

Meesteriietenohikud kiunuvad teksariide üle rohkem kui millegi muu üle. Ja tõesti on olnud aegu, kus vaid näputäis tootjaid valmistas ehtsat 1960-ndate Levi’s stiilis koeservaga teksariideid. Ning selliste selvedge denim teksade kandmise privileegi eest tuli maksta.

Aga täna valmistatakse pea sama autentseid, kuid mõistlikumate hindadega teksarõivaid. Näiteks Uniqlo koeservkangast teksad võib saada isegi ca 40 euro eest ja Marks & Spencer’i omad u 70 euroga.

(Pixabay)

Valged tossud

Minimalistlikud korralikud valged jooksukingad sobivad nii teksade kui ülikonnaga. Ent valge värv toob paraku kaasa selle, et isegi luksuslikel nahast tossudel on piiratud eluiga. Kui oled vihma ja räpaplekkide suhtes tundlik ja neid pelgad, siis pigem hangi üks taskukohasem paar. Eriti kuna välimuse osas ei ole ülikallitel ja mõistliku hinnaga valgetel tossudel väga vahet. Vaata näiteks selliseid brände nagu Superga või Novesta.

(Pixabay)

Spordiriided

Vladimir Putin tõstab kangi kašmiirist ja siidist spordiülikonnas, mis maksab umbes 2300 eurot.

Inimeste huvi luksusspordirõivaste vastu on kasvanud ja nii on erinevad tootjad loonud mitmeid selliseid premium-rõivaid. Mis ei tähenda tingimata, et lisaks hinnale ka kvaliteet kõrgklassist oleks. Treeningu tulemus on mõistagi sama ka siis, kui kandja ajab läbi tavaliste puuvillaste dressidega.