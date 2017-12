Novembris kasutas kaks USA mereväe õhujõudude pilooti treeninglennul oma lennuki sabajälge selleks, et joonistada taevasse hiigelsuur peenis. Vahejuhtum ei jäänud märkamata ja pildistamata ning see levis kulutulena üle sotsiaalmeedia, sundides mereväge ametlikult vabandama. Nüüdseks on tööandja ulakad lendurid ka ametlikult vastutusele võtnud, kirjutas Washington Examiner.

Väljaande teatel avaldas mereväe õhujõudude vastutav viitseadmiral Mike Shoemaker mõlemale lendurile noomitust. Õhujõudude kõneisiku Ron Flandersi teatel kutsus Shoemaker kahe EA-18G Growleri lenduri karistamiseks kokku nõukogu ja mõlemad said administratiivse karistuse.

Millise täpselt, ei ole merevägi täpsustanud. Küll aga käib veel vahejuhtumi uurimine ja Flandersi teatel võib mehi oodata ka lisakaristus.

„Ameerika rahvas ootab õigustatult, et neil kes kannavad Kuldseid Tiibu, on selline küpsuse tase, mis vastab nende missioonile ja õhulaevale, mis neile on usaldatud,“ ütles viitseadmiral Shoemaker vahetult pärast taevasse peenise maalimise juhtumit.