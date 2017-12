1.-3. detsembrini toimus Saaremaal Leisi ümbruses ning Pärnumaal Saarde ja Häädemeeste valdades Kaitseliidu suurõppus Orkaan 2017, kus osales üle 1000 riigikaitsja nii Eestist kui Lätist.

Saaremaal oli õppuse põhirõhk rünnaku- ja kaitseoperatsioonide läbiviimisel poolkinnisel ja kinnisel maastikul. Õppuse raames viidi läbi ka sisekaitseline harjutus Kuressaares koos Politsei- ja Piirivalveametiga.



Põhiosa Saaremaal osalevast isikkoosseisust moodustasid Kaitseliidu Saaremaa, Läänemaa ja Pärnumaa malevate kaitseliitlased. Veel osalesid õppusel soomukeid kasutav ajateenijatega mehitatud jalaväerühm Kalevi jalaväepataljonist, õhuvägi ning Kaitseliidu küberkaitseüksus.



Kui Saaremaal toimuva Orkaani osa fookuses on pigem konventsionaalne sõjapidamine, siis Pärnumaal on kavas harjutada läbi mitmeid stsenaariumeid, mis on seotud hübriidsõja ja elanikkonnakaitsega.



Pärnumaal toimuvast Orkaani osast võtsid osa riigikaitsjad Pärnumaa malevast, Läti vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni Zemessardze 27. pataljonist ning Politsei- ja Piirivalveametist.



Orkaan on 12. korda läbi viidav Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna iga-aastane suurõppus.