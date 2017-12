Mis on ohtlikum kui mees ja relv? Vastus: alkoholijoobes mees, kellel on relv. USAs Albuquerque’is tegutsev noadisainer Lucas Burnley vaatas sellest faktist kas süüdimatult või teadlikult täiesti mööda, kui ühendas (õlle)pudeliavaja ja paljude meeste lapsepõlve lemmikrelva kada.

BRNLY SlingPop kujutab ragulkat, mille küljes on pudeliavaja ja mis mahub kenasti pükste tagataskusse. Maximi teatel on vidin petlikult tilluke – CNC-pingis lõigatud alumiiniumisulam on tegelikult päris tugev ja vastupidav.

Et tühi taara ragulkalaskurile ikka kindlasti alla vannuks ja ehk ka mõned silmad peast saaks lastud, antakse musta või halli viimistluse ning kahe kummipaelaga kadaga kaasa 50 viiemillimeetrist kuullaagrit.

Eesti meeste õnneks on seda endale või sõbrale jõukingiks tülikas ja kallis hankida – Gallantry’st tellides maksab see 140 dollarit ehk 118 eurot ja lisandub postikulu.