Järgnev õpetus käib iPhone’i AirPod’ide kohta, aga ilmselt töötab ka teiste sarnase ehitusega kõrvaklappide puhul. Kuigi ... ehk peaks siiski lihtsalt uued hankima.

Kui märkad, et su AirPodid muutuvad üha vaiksemaks, ei pruugi see tähendada, et kallid kõrvakõlarid on teel oma surma poole, kirjutab Lifehacker. Mehhanismi võib ummistada su enda kõrvavaik. Armas, eksole.

Juba 2014. aastal küsis Apple’i foorumis nõu üks kasutaja, kes märkas, et vasak klapipool on muutunud vaiksemaks kui parem ning uuris: „Kas ma olen vasakust kõrvast kurt või on klapid katki?“ Keegi Frankie andis järgneva soovituse:

„Võta pehmete harjastega puhas hambahari. Sellega saad EarPodi suuremat ava ettevaatlikult harjata. Seejärel ime suuremat ava, kuni tunned, et õhk käib läbi. Siis harja uuesti. See peaks su probleemi lahendama. Peamine põhjus, miks nii juhtub, on see, et kõrvades on liiga palju vaiku, mis sulab kõrvaklappidesse.“