Proteiin ehk valgud on keha jaoks oluline põhitoitaine. Nende abil püsib kõht kauem täis ja ka aitavad valgud kasvatada ning säilitada lihaseid. Toitumisspetsialist Carolyn Brown jagas Men’s Health’is valkude kohta nõuandeid ja infot.

1. Sa oled see, mida su toit sööb

Brown soovitab olla kvaliteedisnoob. Kui vähegi võimalik, siis otsi toitu, mille kohta öeldakse või kirjutatakse, et see on mahetoode või suisa otse loodusest pärit. Head valguallikad on kanarind, veiseliha, lõhe, koorikloomad, valge kala, proteiinipulber, taimsed valgud.

2. Valgud pole ainult lihaste jaoks