Käes on see osa aastast, kus igaüks võib endale süümepiinadeta tõmmata selga inetu jõulukampsuni – mida kirjuma ja koledama, seda parem. Mässumeelsemad valivad lausa sellise, millel näiteks näha jõuluvana tagumikupragu või oksendavat põhjapõtra. Tuleb aga välja, et hooajaline koleda jõulukampsuni kandmine pole ainus inetute asjade kandmise trend.

Või on see hoopiski antitrend? Esquired lahkab inetute tossude ja tenniste kandmise kommet. Mõnede jaoks olevat kole toss kunstiese. Teiste jaoks aga anti-meinstriim jalanõu. Igatahes tõi Raf Simmons 2013. aastal Adidase alt välja koletossud nimega Ozweego ja pani sellega moevoolule nurgakivi.

Vaata altpoolt ka Esquire’ koletossude teemalist videot.