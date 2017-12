Muidugi on suured lennujaamad meelepärasem valik üldjuhul parema ühenduse, mugava asukoha ja infrastruktuuri pärast, kuid kõige selle eest tuleb maksta. Kui vaatate järele, kui palju maksab lendamine linnast kaugemal asuvate lennujaamade kaudu, võite mõnes riigis sedaviisi säästa isegi kuni 100 eurot lennu kohta! Parim näide selle kohta on Inglismaa lennujaamade Lutoni ja Stanstedi võrdlus Heathrow’ või Gatwickiga.

Nii mõnigi kavatseb jõulude või uue aasta lähenedes välisriigist õpingutelt või töölt koju tulla või siis püüab lühikeseks puhkuseks taskukohast reisi leida. Arusaadav, et pühade ajal on meil niigi palju muid kulusid, seepärast tasub kõrva taha panna näpunäited, mis võivad tõesti lennu valikul aidata raha säästa. Eksperdid pankade digialternatiivist Revolut, mis võimaldab välismaal tasuta arveldada, on lendude otsingu kohta kokku kogunud kõige populaarsemad internetis ringlevad nõuanded ja otsustanud lõplikult välja selgitada, millised neist toimivad ja millised on pelgalt müüdid.

Lugusid viimase hetke erakordselt madalatest lennuhindadest armastatakse veebiavarustes väga, ent see on pigem erand kui reegel. Pealegi asetab inimene end selliseid reise oodates väga riskantsesse olukorda – aga mis siis, kui alles jäävad vaid krõbeda hinnaga lennud? Kui teil on võimalik lennupiletid osta 7–12 nädalat enne reisi, võite säästa isegi kuni 30%.

(Pixabay)

3. Veebilehitseja otsinguajaloo puhastamine võib aidata säästa: TÕDE

Kas olete kunagi mõelnud selle peale, miks piletihinnad tõusevad lende otsides juba samal päeval? See on nõnda sellepärast, et veebilehed kasutavad küpsisepoliitikat, mis aitab jälgida teie varasemaid otsinguid lehitsejas. Kui lennuettevõtted näevad, et vaatate lennupiletit juba mitmendat korda, teevad nad järelduse, et olete väga motiveeritud ostja, teisisõnu, ostate ka kallima lennupileti, sest tunnete selle vastu aktiivselt huvi. Kui nad näevad teie viimatise otsingu tulemusi, võivad sellised veebilehed iga külastuskorraga hinda vähehaaval tõsta. Enda kaitseks selle eest kustutage lende otsides lehitsejas oma otsinguajalugu, et ei jääks fikseeritud küpsiseid.

4. Päevased lennud on odavamad: MÜÜT

Loomulikult, kui lendate hilisõhtul, jõuate sihtkohta öösel või varahommikul, ent kui olete sellises olukorras, kus lennu hind on tähtsam, siis niisugused „ebamugavad” lennureisid võivad olla ligikaudu 30% soodsamad kui päevased. Pealekauba, kuna öiseid lende eelistab vähem inimesi, veedate tõenäoliselt vähem aega lennujaama järjekordades seistes või pagasit oodates.

5. Lennupileti ost muus valuutas võib olla odavam variant: TÕDE

Selline nõuanne võib iseäranis marjaks kuluda Aasiasse reisimisel. Et te tõesti vähem kulutaksite, peate muidugi mõista kindel olema, et te ei pea teise valuutaga ostmisel maksma selle vahetamise eest. Õnneks on juba panga-alternatiive, mille kaartidega saab maksta mis tahes valuutas ilma täiendavate vahetustasudeta. Londoni ja New Yorgi vaheliste lennupiletite ostmisel võib ainuüksi valik tasuda Taani kroonides aidata kokku hoida umbes 15 eurot.

6. Edasi-tagasi lennud sama lennuvedajaga on kõige odavam variant: MÜÜT

Paljud meist on harjunud ostma edasi-tagasi lennu sama lennuvedajaga ainuüksi sellepärast, et see hõlbustab piletiotsingut. Ent sarnasel ajal ja vahel isegi samadest lennujaamadest lendab samal marsruudil mitu lennuvedajat. Erinevused pakutavate lennupiletite hinna vahel võivad ulatuda 20%-ni. Pigem investeeriks vaid veidi rohkem aega lennu otsingule ja kulutaks sama raha jõulukinkideks, kas pole?

(Pixabay)

7. Ümberistumisega lennud on märksa odavamad: TÕDE

Kui olete sellises olukorras, kus raha on tähtsam kui aeg, siis vähemalt ühe imberistumisega lend võib olla koguni 40% odavam kui otselend. Pidage silmas, et ümberistumise aeg võib jääda vahemikku ühest tunnist kuni ühe päevani. Ehk on teil selles linnas sõpru, kellega võiksite kohtuda? Aga võib-olla saate tänu paarile lisatunnile lennujaamas oma tähtsad tööd pühade eel lõpule viia?

8. Teisipäeviti on lennupiletid kõige odavamad: MÜÜT