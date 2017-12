Eelmisel aastal ilmunud MMA-mäng „EA Sports UFC 2“ graafika oli niivõrd hea, et mõni udusema pilguga kodanik oleks võinud seda pärismaailmaga segamini ajada.

Voogedastusplatvormi Twitch.tv kasutaja AJ Lester (kasutajanimega Lester_Gaming) vast selle peale lootma jäigi, kui ta otsustas illegaalselt edastada UFC 218 ülekannet, samas ise nähtavalt puldiga klõbistades ja „mängupildi“ peale reageerides. Samal ajal jagasid Max Holloway ja Jose Aldo teineteisele vägagi reaalseid hoope. Praeguseks hetkeks on videomaterjal mehe Twitchi kanalilt eemaldatud, ent see ei tähendaks, et internet unustaks – legendaarne moment on igaveseks jäädvustatud!

Mängukompanii EA omab nüüd suurepärast võimalust, et rakendada Lesterit enda tuleval aastal ilmuva „EA SPorts UFC 3“ mängu reklaamikampaanias. Ehk oleks see just too vajalik trikk, millega kompanii end suuremast mülkast pisut välja suudaks kista, kuhu vihased „Star Warsi“ fännid nad saata suutsid...