2003. aastal teatas Ninja Burger, et edaspidi tuleb 5. detsembrit pidada iga-aastaseks ninja-päevaks. Jõukuluu viiendal päeval julgustatakse inimesi riietuma ninjana ja tegelema kõikvõimalike ninjade tegevustega. Kuupäev valiti seepärast, et just sel päeval linastus Tom Cruise’i film „Viimane samurai“.

Kahtlemata on igati ninjapärane tegevus näiteks samuraimõõga sepistamine. Või miks mitte ka selle puust voolimine. Eriti kuna vähem kui kolme nädala pärast ootavad suuremad ja väiksemaid poisid jõulukingitusi.

Puust ninjamõõga meisterdamine võiks vähemasti teatud tasemel olla jõukohane igale mehele. Aga allolevas videos õpetatakse seda tegema parimal võimalikul viisil, õigetest materjalidest, õigete töövõtete ja -riistadega.