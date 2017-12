Kui koomik Marcia Belsky vastas oktoobris sõbra Facebooki postitusele sarkastiliselt „mehed on saast“, ei osanud ta arvata, et saab suhtlusplatvormist 30-päevase kasutamiskeelu. Aga täpselt nii juhtus, kirjutab Daily Beast. Väidetavalt bännib Facebook meestrolle rämpsuks nimetavaid naisi osaliselt seepärast, et suhtlusmeediagigant on klassifitseerib valgeid mehi kui kaitset vajavat gruppi. Belsky oli suhteliselt süütule kommentaarile järgnenud karistuse tõsidusest šokeeritud ja jagas kogemust oma naissõpradega. Talle elati kaasa. #MeToo liikumise tekkides kasutas loendamatu hulk naisi Facebooki, et väljendada oma frustratsiooni ja pettumust meestes. Paljud neist vaigistati viivitamatult ning neilt võeti ligipääs Facebookile ühest kuni seitsme päevani.

Naiste kommentaaridest on kustutamisele läinud isegi sellised üsna süütud väited nagu „kõik mehed on koledad“. Aga näiteks Bostoni koomik Kayla Avery on saanud erinevatel põhjustel juba kümmekond bänni ja neist ühe esimestest siis, kui ta reageeris teda alandavate ja seksistlike märkustega kostitanud trollidele. Naine kirjutas „mehed on jätkuvalt halvimad“, enda sõnul niimoodi seepärast, et tundis end nonde vihaga võitlemisel abituna.

„Üks kutt ähvardas mu kodu üles otsida ja mulle peksa anda,“ märkis Avery. „Sain bänni, enne kui mul õnnestus sellest teada anda.“ Probleem tõstatati ligi 500 naiskoomikut ühendavas kinnises Facebooki grupis ja protestiks postitasid paljud neist 24. novembril mingil kujul teate „mehed on saast“. Pea kõik seda teinud said kasutuskeelu. Hiljem saidile FacebookJailed.com kogutud lugudest selgus, et keeldu jagati ka siis, kui naised seisid vastu rassistlikele rünnakutele. Facebooki kõneisik on öelnud, et ettevõte töötab kõvasti selle nimel, et lahendada ahistamisega seotud probleeme ning paika on pandud see, et kõik reegleid rikkuvad postitused eemaldatakse. Kui temalt küsiti, miks rikub reegleid postitus „mehed on saast“, siis vastas Facebooki esindaja, et see ütlus on ähvardus ja vihakõne kaitsealuse grupi suhtes.