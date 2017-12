Eile algas kaitseväe keskpolügoonil õppus Furious Oak, mille eesmärk on viia lõpule liitlaste lahingugrupi uue juhtpataljoni integreerimine 1. jalaväebrigaadi lahingurütmi.

"Liitlaste lahingugrupi ja brigaadi üksuste koostegutsemisvõime on hea ning seda on näidanud korduvalt ka erinevad õppused, viimati Teraskilp Lätis. Üksuste roteerumine loob aga paratamatult vajaduse teatud protseduuride ühildamise järgi ning just seda me õppusel Furious Oak harjutamegi," ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Veiko-Vello Palm.

Õppuse esimese faasis, mis kestab neljapäevani, harjutavad liitlaste lahingugruppi kuuluvad Briti kaitseväelased spetsiifiliste lahinguülesannete täitmist.