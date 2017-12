6. detsembril täitub Soomel 100 aastat iseseisvust. Soomlaste töökuse auks kõlab sel puhul maailmas esmakordselt metsamasinate tundlikul mootoriurinal Jean Sibeliuse pidulik „Finlandia“ – hümn. Harvesteride ja suurte traktorite esituses kõlav lugu puudutab sügavalt ja toob pisara silma.

Neste, Ponsse ja Soome töötukassa ühendasid jõud, et ülistada soomlaste töökust ja isamaa armastust, esitades Sibeliuse kuulsat, hümni staatusse tõusnud sünget ja pidulikku sümfoonilist poeemi „Finlandia” rasketel metsatöömasinatel.

Arranžeering, „Finlandia by Forest Machines – a Tribute to Finnish Work“, on loodud keset kõige metsikumaid Savo laasi, kasutades musitseerimisel vaid masinate töötamise hääli. „Finlandia” on osa suuremast kampaaniast, mis pöörab ühtlasi tähelepanu seadusemuudatusele, mis lubab kodu ja töö vahemaaks isegi kuni 80 kilomeetrit.

