Tinder, Flirtic või muu – mehed oskavad oma naistele meeldimise ja kohtingule pääsemise šansid juba eos tuksi keerata ükskõik millises kohtingurakenduses või –saidil. Viga tehakse sageli juba avapildi valimisel. Men’s Health toob välja neli eksitust, mis pildi valimisel tehakse ja õpetab, kuidas fotoga paremini oma parimat mina näidata.

1. Ära kasuta jõusaalis tehtud pilti

Naistele meeldib näha erinevaid fotosid, niisiis peaksid kasutama mitut sellist, mis iseloomustavad su elu ja isiksust. Tore on, kui su foto näitab, et oled aktiivne, aga kui põhipilt näitab sind jõusaalis ja muid variatsioone pole, siis võib jääda mulje, et sa vaid ühe asjaga tegeledki.