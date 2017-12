Meie põhjanaabrid on täna, 6. detsembril saanud 100-aastaseks. Seda tähistab lisaks Soomele (ja Eestile) ka arvutimüügiplatvorm Steam!

Valve armastab sooduskampaaniaid ning Soome 100. sünnipäev ning suurejooneline juubel on hea põhjus, et tuntumaid Soomes arendatud mänge korralike allahindlustega pakkuda. „Suomi 100“ kampaania on hea mitte ainult sellepärast, et jälle saab odavalt mänge osta, vaid see ka näitab, milliseid häid mänge me põhjanaabrid aastate jooksul on teinud.

Nendeks on näiteks kultusstaatuse saanud esimesed kaks „Max Payne’i“ teost, hiljuti ilmunud „Nex Machina“, „Legend of Grimrock“, „Alan Wake“ ja ka 2016. aastal ilmunud (alahinnatud) teos „Quantum Break“, mille üks peastsenariste on ka kodumaisel mänguüritusel MängudeÖÖl esinenud.