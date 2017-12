Kui ehitatakse ülivõimast sportmootorit, siis on üsna võimalik, et midagi läheb valesti. Lausa plahvatuslikult valesti, märgib Popular Mechanics.

Näiteks siis, kui dünopingis testitakse, kui palju võimsust annab välja Cumminsi kolme turboga diiselmootor.

Saatusliku mootori ehitasid D&J Precision Machine ja Firepunk Diesel USA-st Ohio’st. Teadaolevalt oli rõhk mootoris plahvatuse hetkel 146 PSI-d ja hobujõude andis see välja enam kui 2000.

Ja kuidas see plahvatas. Pole väga haruldane näha videosid pealtlendavatatest plokikaantest – aga see jõuallikas lendas ikka korralikult ribadeks. Hea, et dünopingiruumis, mitte kuskil tänaval või kiirendusvõitlusel. Vaata videot ja kujuta ette, millised tapatalgud oleks siis võinud sündida.