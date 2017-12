Mis on selle eesmärk? Miks on nii erutav, kui naine lõpuni jõuab? Ja miks on teda nii raske selleni viia? Pikka aega ei teadnud keegi neile küsimustele täpseid vastuseid. Kuni teadlased hiljuti avastasid, et tegu on evolutsiooni jäänukiga aegadest, mil naistel olid pöörased hormoonivood, seksi ajal ovuleerimine ja nad jäid n-ö nõudmise peale rasedaks. Aga suur osa naiste orgasmidesse puutuvast on meeste jaoks tänini müsteerium. Maxim leidis teaduse abil selle kohta kuus fakti. 1. Seda pole nii raske saavutada Naised võivad orgasmini jõuda viie kindla punkti abil: kliitor, G-punkt, emakakael, rinnanibud ja kõrvanibud. Mis tähendab, et mees ei peaks tingimata keskenduma vaid kliitorile. Uita ringi ja vaata, mis juhtub.

2. Sel on oma põhjus, miks on mehel nii hea, kui ta naise lõpuni viib

Evolutsioonilisest ja psühholoogilisest vaatenurgast on mehel oma kasud sees, kui ta naise orgasmini viib. Sest siis naaseb naine sinu juurde – selle mehe juurde, kes teab, kuidas teda rahuldada. Et saada veel seksi ja orgasme. Ilus. Ainus viis saata oma DNA-d tulevikku on panna naine oma last kandma. Kohanemisvõimelise mehe jaoks tähendab see vajadust naist rahuldada. Ja mees tunneb end peale seda bioloogiliselt ärksana, mehelikumana ja enesekindlamana – see on tema jaoks maskuliinne saavutus. Patsutus õlale, nagu oleks surunud rinnalt 120 kilo. 3. Orgasmid toimuvad ajus Kui naine saab orgasmi, siis muutub aktiivseks tema aju see piirkond, mis on seotud naudingu ja mäluga. Seeläbi tunneb ta mõnu ja ühtlasi tahaks veel. Neuroloogiliselt toimub asi nii, et orgasm algab sensoorsest korteksist, levib edasi mandeltuuma, hipokampusesse, insulasse ja eesmisse vöökäärdu. Need alad on seotud tunnete haldamise, mälu, fantaasia ja seesmiste aistingutega. Ehk kui kõik need kokku panna, siis tekib plahvatuslik orgastiline kombinatsioon. Kaks viimati mainitud ajupiirkonda aktiveeruvad muide ka valu puhul. Mispärast võibki orgasmi saava naise nägu paista samasugune nagu siis, kui ta on varba ära löönud. 4. Orgasmi ajal peatab naise aju osaliselt oma töö Kui naine tipphetkeni jõuab, siis väheneb verevool tema aju käsukeskusse. Mis tähendab, et väheneb taju selle suhtes, mis ümberringi toimub. Vähem teadlikkust, vähem hirme. Kõik teavad, et orgasmi ajal on raske selgelt mõelda. Teisisõnu: kui naisel ära tuleb, kukub tema IQ märgatavalt. Nagu meestegi puhul. Orgasm teeb kõiki lolliks ja peast uduseks. 5. Naine võib saada multiorgasme, sest ta aju on püsivalt erutatud Kuigi aju aktiviseerumise muster on meestel ja naistel orgasmi ajal üsna samasugune, on siin üks suur erinevus. Naised võivad saada mitmeid orgasme, sest naise aju jätkab peale esimest orgasmi reageerimist, samas kui mehe aju pärast lõpunijõudmist sisuliselt lõpetab tegevuse. Ehk sisuliselt taaskäivitub nagu su arvuti. 6. Et tal eriti hea oleks, hoia teda mõnd aega piiri peal